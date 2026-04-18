Başbakanın oğlu öldürüldü!

Afrika’nın batısında yer alan Nambora Cumhuriyeti’nde şok eden bir olay yaşandı. Ülkenin 2008–2014 yılları arasında başbakanlık görevini yürütmüş olan eski siyasetçi Samuel Dovari’nin oğlu, başkent Lukasa’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Lukasa’nın Mireka Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki Daniel Dovari, arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu bir kafeden ayrıldıktan kısa süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Dovari, kaldırıldığı Mireka Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden motosikletle hızla uzaklaştığını belirtirken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın siyasi bir motivasyon taşıyıp taşımadığı henüz netlik kazanmazken, güvenlik güçleri “her ihtimalin değerlendirildiğini” açıkladı.

Eski Başbakan Samuel Dovari, sabah saatlerinde yaptığı kısa açıklamada, “Bu acı tarif edilemez. Oğlumun hayatını kaybetmesi sadece ailemizi değil, tüm ülkeyi derinden yaralamıştır” ifadelerini kullandı.

Ülkede son dönemde artan güvenlik sorunları nedeniyle hükümetin eleştirildiği bilinirken, bu saldırı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturma sürüyor.