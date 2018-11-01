0553 313 94 23
impression

Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı

Antalya Manavgat'^ta yaşayan bir şahıs, kız kardeşiyle konuştuğu için tartıştığı genci bıçaklayarak hastanelik etti.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:55
Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde E.K. kız kardeşiyle konuştuğu gerekçesiyle tartıştığı M.A.'yı bıçakla yaraladı.

Olay, salı günü saat 03.00 sıralarında Manavgat Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. E.K., kız kardeşiyle konuştuğunu iddia ettiği M.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., yanında getirdiği bıçakla M.A.'ya saldırıp, yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.A., ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan E.K.'yi kısa sürede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:55
  1. Antalya
  2. Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı
  3. Manavgat
  4. bıçaklama
  5. adam yaralama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğazda şık lansman
    1. Boğazda şık lansman
    2. BM'den kritik atama! Artım tüm gözler..
    3. Balyoz davası savcısı Kırbaş'ın cezası..
    4. Hamilelikte iyot eksikliği
    5. Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı
    6. FETÖ'den 17-25 Aralık sonrası yeni..
    7. MR çektirmekte birinciyiz
    8. İyi Parti, Kaşıkçı olayında savcıyı..
    9. Nazarbayev Suudileri ülkesine davet etti
    10. Dere kenarında baygın halde bulunan..
    11. TSK açıkladı! 5 terörist öldürüldü
    12. Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi
    13. İlginç itiraf: En tehlikeli ülke..
    14. ABD'den İran'a yaptırım açıklaması!..
    15. Komşuda kritik gelişme! Erken seçime..
    16. Lucescu'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
    17. 'Haşlarım, oldu bitti..' demekle..
    18. Bakan Albayrak: İlk kez ilk 10'da yer..
    19. Fenerbahçe, genç yıldızla sözleşme..
    20. ABD'yi korkutan hamle! F-35'lere karşı..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları