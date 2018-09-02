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Kız kardeşinin düğününde erkek kardeşini başından vurdu

Niğde’de, kız kardeşinin sokak düğününde vurularak hayatını kaybeden Hasan Koyun’un (30) başına, erkek kardeşi Ramazan’ın (28) tabancasından çıkan maganda kurşununun isabet ettiği belirlendi. Silahla yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

02 Eylül 2018 Pazar 16:50
Kız kardeşinin düğününde erkek kardeşini başından vurdu

Olay, 31 Ağustos gecesi, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokak düğünü sırasında, tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun’un başına isabet etti.

Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kurşun kardeşinin silahından çıkmış

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun’un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu saptadı.

Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:50
  1. Niğde
  2. düğün

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