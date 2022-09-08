Kız istemeye giden araç kaza yaptı: 5’i ağır 7 yaralı

Hatay’dan Sivas’a kız istemeye giden aileleri taşıyan aracın bariyerlere çarptığı kazada 5’i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Sivas-Kayseri sınırına yakın bir noktada gerçekleşen kazada Cuma T. (54) yönetimindeki 31 AJH 840 plakalı Fiat marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla attı.

7 kişi yaralandı

Şoför ve araçta bulunan B.K., Y.T., M.T., E.Ş., N.Ş.ve R.B. yaralandı. Kaza yerine Uluş, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ilk etapta Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 5 yaralı Sivas’a sevk edildi.

Kız istemek için yola çıkmışlar

Araçta bulunanların Hatay’dan kız istemek için Sivas’a geldikleri öğrenildi. Kazada ağır yaralanan R.B.’ isimli genç kadının hamile olduğu belirtildi. Yaralananlarda 4’ünün ise çocuk olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.