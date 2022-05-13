"Kız arkadaşını darp"tan yargılanan Ozan Güven'den haber var

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, önceki gün bir davet çıkışı görüntülendi. Güven, dava süreci için "Mahkeme süreci devam ediyor. 9 Haziran 2022'de mahkememiz var" dedi. Öte yandan zayıfladığı görülen oyuncunun sakalsız hali de dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Güven'in, "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Deniz Bulutsuz aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Bulutsuz'un, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti.