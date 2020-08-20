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Gündem Kıyıköy’de doğalgaz mı bulundu? Peki Kıyıköy nerede?
Gündem

Kıyıköy’de doğalgaz mı bulundu? Peki Kıyıköy nerede?

Türkiye’de uzun bir süreden beri sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ise Trakya açıklarında Tuna-1 ve Kıyıköy’de çok önemli doğalgaz yatağına rastlandı. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:35:00 -
Kıyıköy’de doğalgaz mı bulundu? Peki Kıyıköy nerede?

Uzmanların aktardığı bilgiye göre, Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz tarihinden bu güne kadar Tuna-1 adı verilen bölgede sondaj faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. Gene aynı uzmanların verdiği bilgiye göre Tuna-1 Bölgesi'nde ”iyi nitelikte” doğalgaz bulundu. Tabi uzmanların verdiği güzel haber bununla sınırlı kalmadı. Tuna Nehri’nin çıkış ağzını oluşturan Kırklareli’nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında başka bir doğalgaz rezervlerine rastlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vereceğim demişti

Bu konuyu ise Bloomberg News hemen haberleştirdi ve konuyu şu şekilde kaleme aldı: “Türkiye Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğalgaz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yapmış olduğu açıklamada, vatandaşlara müjdeli haber vereceğini söylemişti. Belki de bu müjdeli haber bu konuyla ilgilidir.

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