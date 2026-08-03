Kıyıdan zirveye, Karadeniz klasiği başlıyor! Ordu, uluslararası bisiklet dünyasını Karadeniz’de buluşturacak

Karadeniz’in mavisinden zirvelerine uzanan bu özel parkurlar, sporculara eşsiz bir yarış deneyimi sunarken, Ordu’nun doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini uluslararası arenaya taşıyacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve UCI 1.2 kategorisinde düzenlenecek yarışlar, profesyonel kıta takımları, milli takımlar ve kulüp takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Sporcular yarışlarda elde edecekleri derecelerle UCI dünya sıralamasına puan kazandırırken, organizasyonlar uluslararası bisiklet takviminin önemli yarışları arasında yer alacak.

19 ilçeyi kapsayan organizasyonlar, yalnızca sportif yönleriyle değil, aynı zamanda bölgenin turizm, ekonomi ve tanıtım faaliyetlerine sağlayacağı katkılarla da öne çıkıyor. Yarışların televizyon yayınları, dijital medya platformları ve uluslararası spor haber ağları aracılığıyla milyonlarca izleyiciye ulaşması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun son yıllarda hayata geçirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Türkiye’nin yükselen marka şehirlerinden biri haline geldiğini belirtti. Başkan Güler, uluslararası bisiklet yarışlarının kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerinin dünya vitrininde tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

15 Ağustos’ta Ordu Atatürk Caddesi’nden başlayarak Keyfalan Yaylası’nda finiş yapacak 95,7 kilometrelik yarış ile 16 Ağustos’ta Atatürk Caddesi’nden start alarak Aybastı Perşembe Yaylası’nda sona erecek 112 kilometrelik yarış; Ordu’nun sahilinden eşsiz yayla coğrafyasına uzanan, 19 ilçenin doğal, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası bisiklet dünyasıyla buluşturan kapsamlı bir organizasyon olarak gerçekleştirilecek. Spor, turizm ve şehir tanıtımını aynı platformda bir araya getirecek yarış, Karadeniz’in benzersiz doğasını dünya ekranlarına taşıyacak.”

Doğal güzellikleri, yaylaları, sahil şeridi, kültürel zenginlikleri ve güçlü organizasyon altyapısıyla dikkat çeken Ordu, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlar ve ev sahipliği yaptığı etkinliklerle Türkiye’nin yükselen spor destinasyonları arasında yer alıyor. UCI takviminde yer alan bu iki önemli yarış ile birlikte Ordu, uluslararası bisiklet dünyasında da güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

Kıyıdan Zirveye ve Karadeniz Klasiği yarışları, yalnızca bir spor organizasyonu değil; Ordu’nun uluslararası tanıtımına, spor turizmine ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir marka yatırımı olarak öne çıkıyor. Karadeniz’in mavisinden yaylaların zirvelerine uzanan bu büyük mücadele, 2026 yılında dünyanın dört bir yanından gelecek sporcuları ve bisiklet tutkunlarını Ordu’da buluşturacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi de sporun birleştirici gücüyle kentin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak organizasyonlara destek vermeye devam edecek.

UCI 1.2 statüsündeki yarışlar, profesyonel takımların dünya sıralaması puanı elde ettiği ve uluslararası bisiklet takviminde resmi olarak yer alan organizasyonlar arasında bulunuyor. Bu nedenle Ordu’nun ev sahipliği yapacağı yarışlar, şehrin adını yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa, Asya ve Afrika’daki bisiklet çevrelerinde de görünür kılacak.