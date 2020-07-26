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Yerel

Kıyıda gezinenler ihbar etti! Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında gezinenler, suda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:57:00 -
Kıyıda gezinenler ihbar etti! Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dörtler Mahallesi yakınındaki baraj gölü kıyısında gezinenler, suda bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Üzerinden kimlik çıkmadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, balıkçılara ait kayıkla cesedi kıyıya çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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