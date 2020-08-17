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Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 32 personel alınacak

Yeniakit Publisher
2020-08-17 08:58:25 -
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 32 personel alınacak

ANKARA (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde 32 personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.

Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.




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