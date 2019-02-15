İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "31 Mart Mahalli Seçimlerinden sonra ekonomide kıyamet senaryosu çizenler kaybedecek. Bana göre 'parametreleri flu bu kesim' büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak." dedi.



Avdagiç, İTO’nun şubat ayı olağan meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, geçen yılın son çeyreğinden itibaren ekonomide dengelenme eğiliminin belirginleştiğini belirterek, 2018 yılının tamamında Türkiye ekonomisinin, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer alan büyüme hedefine ulaşacağına inandığını söyledi.



Dünya ekonomisini iyi analiz etmek gerektiğinin altını çizen Avdagiç, küresel ekonomide risklerin devam ettiğini belirterek, özellikle ABD-Çin arasındaki ticari gerilimin tüm dünyada küresel ticaretin tamamına sirayet ettiğini ifade etti.



Avdagiç, uluslararası kuruluşların 2019'da küresel büyümenin bir miktar düşeceğini tahmin ettiğini belirterek, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 civarında büyümesinin beklendiğini anlattı.



Türkiye ekonomisinde kur ve faiz düzeyindeki stabilizasyonun ekonomiye önemli bir destek sağlayacağını dile getiren Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Özellikle 2019 yılının ikinci yarısından sonra ekonomik aktivitede görünümün iyileşmesi ile birlikte YEP’te ortaya konan yüzde 2,3’lük büyüme hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Ekonomimiz için de olmazsa olmaz üç unsur var; tasarruf, üretim ve ihracata durmadan, yılmadan, vazgeçmeden devam etmek. İç tasarrufları arttırmak dış kaynak ihtiyacımızı kalıcı olarak azaltacak en etkili yöntemdir.

Ülke olarak iç tasarruflarımızı planlı bir şekilde artırmamız ve birikimlerimizi bankalara, katılım finansmanı kuruluşlarına ve sermaye piyasalarına yönlendirerek ekonomimize dönmesini sağlamamız gerekiyor. Bizim ihtiyacımız olan akşamdan sabaha gitme hesabı yapan uluslararası fon kuruluşlarının birikimi değil, alın teriyle ülkesinde kazanıp, ülkesinde taş üstüne taş koyan milletimizin birikimidir. Bu nedenle 2019 yılında ülke olarak bir 'Milli Tasarruf Seferberliği' başlatmamız gerektiğine inanıyorum."





- "İş dünyası için vazgeçilmez olan istikrardır"





Şekib Avdagiç, son günlerde finans piyasalarında, doların 5 liranın altına inip inmeyeceğinin tartışıldığını belirterek, "Bize göre doların, avronun seviyesinden çok daha önemli olan şey, kurda ani dalgalanma yaşanmamasıdır. Başka bir deyişle TL’nin değerinde aşağı-yukarı yönlü sıçramaların olmamasıdır." dedi.



İş dünyası için vazgeçilmez olanın istikrar olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Geçen yıl yaşadığımız yaz taarruzundan beri Türk parasının değer kaybetmesini bekleyen bir kesim var. Bu kesime İstanbul iş dünyası olarak bir çift sözümüz var; 31 Mart Mahalli Seçimlerinden sonra ekonomide kıyamet senaryosu çizenler kaybedecek. Bana göre 'parametreleri flu bu kesim' büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak." diye konuştu.



Avdagiç, şunları kaydetti:



"Kulağımıza bazı haberler geliyor. Deniliyor ki, 'bankalar kredi hacmini 100 milyar lira daha düşürecek'. Bu tür haberlerin doğru olmamasını diliyoruz. Çünkü faizler düşer, Türkiye'nin Risk Primi (CDS) düşer, dolar kuru düşer. Ama bankaların reel sektöre verdiği kredi hacmi azalırsa, bunlar hiçbir anlam ifade etmez."