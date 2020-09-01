Kıvıra kıvıra mı iş yapıyorsun İlhan Taşçı? Bunun sonrası da var! Şimdiden hatırlatalım, yüzünüze yapıştırırız

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, basit bir tashih hatası yüzünden kurumumuzu hedef gösteren RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın tepki çeken sözleri masaya yatırıldı. Akit TV’de sehven yazılan “anırkabir” ifadesini daha önce iki kez kullanan Sözcü paçavrasının, Akit’i hedef gösteren haberinin de konuşulduğu programda, Ali İhsan Karahasanoğlu önemli hatırlatmalarda bulundu.

“RTÜK maddi bir hatadan dolayı ceza kesecekse buyursun kessin ama bunun sonrası var” diyen Karahasanoğlu,“Bakın her maddi hatanızda yüzünüze yapıştırırız. RTÜK’e de hatırlatırız. Maddi hata sebebiyle Akit’e ceza vermeye kalkıyorsunuz ama Sözcü’de İslam dinine hakaret içeren her haberi -zaten yapıyoruz- ama maddi hata içerikli olanları da yüzünüze yapıştırırız.” ifadelerini kullandı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın, CHP’nin medya organı Halk TV’deki, “601 sağlık çalışanı öldü” şeklindeki yalan haberini, “Hayır ceza verilmeyecek, bu maddi hatadır” sözleriyle savunduğunu hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ne yapıyorsunuz, siz kıvıra kıvıra mı iş yapıyorsunuz?” diye sordu.