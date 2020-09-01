  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kıvıra kıvıra mı iş yapıyorsun İlhan Taşçı? Bunun sonrası da var! Şimdiden hatırlatalım, yüzünüze yapıştırırız
Gündem

Kıvıra kıvıra mı iş yapıyorsun İlhan Taşçı? Bunun sonrası da var! Şimdiden hatırlatalım, yüzünüze yapıştırırız

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit’e basit bir tashih hatası nedeniyle ceza verilmesini isteyen RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’ya ve onun sözlerini manşete taşıyan Sözcü’e sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:43:00 -

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, basit bir tashih hatası yüzünden kurumumuzu hedef gösteren RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın tepki çeken sözleri masaya yatırıldı. Akit TV’de sehven yazılan “anırkabir” ifadesini daha önce iki kez kullanan Sözcü paçavrasının, Akit’i hedef gösteren haberinin de konuşulduğu programda, Ali İhsan Karahasanoğlu önemli hatırlatmalarda bulundu.

“RTÜK maddi bir hatadan dolayı ceza kesecekse buyursun kessin ama bunun sonrası var” diyen Karahasanoğlu,“Bakın her maddi hatanızda yüzünüze yapıştırırız. RTÜK’e de hatırlatırız. Maddi hata sebebiyle Akit’e ceza vermeye kalkıyorsunuz ama Sözcü’de İslam dinine hakaret içeren her haberi -zaten yapıyoruz- ama maddi hata içerikli olanları da yüzünüze yapıştırırız.” ifadelerini kullandı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın, CHP’nin medya organı Halk TV’deki, “601 sağlık çalışanı öldü” şeklindeki yalan haberini, “Hayır ceza verilmeyecek, bu maddi hatadır” sözleriyle savunduğunu hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ne yapıyorsunuz, siz kıvıra kıvıra mı iş yapıyorsunuz?” diye sordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı