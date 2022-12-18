Kıvır Rahmi Turan kıvır! Bari yaşından başından utan be adam

Çok değil, daha birkaç hafta önce "Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın önemli bir kozunu elinden aldı. AKP yandaşları koro halinde 'Biz gidersek CHP başörtüsü yasağını geri getirir. Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa başınızı zorla açtırır' diye muhafazakâr seçmende bir korku iklimi yaratmaya çalışıyordu. Artık başörtüsü konusunu istismar edemeyecekler" herzelerini yumurtlayan Rahmi Turan, şimdi kıvırmaya başladı.

Cumhur İttifakı'nın Meclis'e getirdiği başörtü düzenlemesine ilişkin olarak, "Başörtü düzenlemesinde masum gibi görünen maddede büyük bir kurnazlık gizli!" değerlendirmesini yapan Turan, eteğindeki taşları da döktü.

Sözcü yazarı Turan, "336 Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinin imzaladığı Anayasa değişikliği teklifinin 1'inci maddesinde aynen: “Hiç bir kadın, dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetlerden dolayı kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan yoksun bırakılamaz” deniliyor. İşte tuzak burada! Masum gibi görünen bu maddede büyük bir kurnazlık gizli! Başörtüsünün tanımı yapılmıyor ve kılık kıyafetin ucu açık bırakılıyor." görüşünü savundu.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa değişikliği böyle kabul edilirse: Yalnız başörtüsü veya türban değil… Çarşaf… Peçe… Örtü… Burka… Ve bunlara benzer her şey serbest olacak.Yani: Okullarda peçeli öğretmen… Karakollarda burkalı polis… Mahkemelerde çarşaflı hâkim… Meclis'te peçeli, burkalı, örtülü, çarşaflı milletvekili görebileceğiz. Bu, uygarlıktan uzaklaşıp medeniyete sekte vurmaktan başka bir şey değildir. Ben, söz konusu maddenin kasıtlı olarak böyle hazırlandığını sanıyorum."