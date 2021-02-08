Kış aylarında daha çok tüketilen kivinin sağlığa pek çok faydaları bulunuyor. Diğer yandan bazı kimselerde faydadan çok zarara yol açabiliyor. Peki kivinin faydaları nelerdir? Kimler kivi yememeli? Kivinin zararları neler? İşte kivi hakkında bilinmeyenler...

Kivinin faydaları

- Kivi, içeriğinde bol vitamin barındıran bir meyvedir. Kivide C ve E vitamini bulunur.

- Grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelir. Aynı zamanda çocuk gelişimini de olumlu yönde etkiler. Bir kimsenin günlük C vitamini ihtiyacını 2 adet kivi yiyerek büyük bir bölümünü karşılamış olur.

- Kemik gelişimine de katkısı olan kiviyi kemik erimesi yaşayanların bolca tüketmesi tavsiye edilir.

- İçerisinde barından lifler sayesinde sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar.

- Kivinin kan temizleyici özelliği de vardır. Ayrıca kan basıncını düzenler.

- Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça etkilidir.

- Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmasına faydası vardır.

Kimler kivi yememeli? Kivinin zararları

Kivinin yararları olduğu gibi zararları da bulunuyor. Gastrit, ülser ve reflü gibi mide rahatsızlığı olan kişilerin bu meyveden mümkün olduğunca tüketmemesi ya da tüketirken mutlaka doktora danışması gerekir. Öte yandan kivi, bazı kimselerde alerjik reaksiyon gösterebilir. Böbrek rahatsızlığı olan kişilerin de kivinin içinde bulunan potasyum değerinden ötürü mutlaka bir doktora danışarak bu meyveyi tüketmesi tavsiye edilir.