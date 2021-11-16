Kıtırlı çıtırlı tavuk tarifi, nasıl yapılır? Kolay kıtırlı çıtırlı tavuk tarifi

Kıtırlı çıtırlı piliç malzemeler

350 gram piliç

½ su bardağı çekilmiş badem

100 gram taze ekmek

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

¼ su bardağı un

Tuz, karabiber

1 çorba kaşığı mayonez

1 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

3 çorba kaşığı portakal suyu

Kızartma yağı

Yapılışı

Tavuğun kemikleri ve derisi ayrılır. İnce şeritler halinde kesilir.Kıyılmış badem, ufalanmış ekmek ve maydanozla karıştırılır. Un,tuz ve karabiber ilave edilerek hepsi geniş bir politen torbaya koyularak iyice çalkalanır. Daha sonra tavuk şeritleri çırpılmış yumurtaya batırılır ve ekmek kırıntılarına iyice bulanır. Buzdolabında 15- 20 dakika kadar bekletilir. Kızartma yağı tavaya koyularak biraz kızdırılır. Daha sonra tavuk şeritleri içine atılarak 3- 4 dakika, tavuklar sarımsı bir renk alana kadar kızartılır. Tavuklar piştikten sonra tavadan alınır ve havlu kağıt üzerine koyularak yapı sızdırılır. Mayonez portakal kabuğu rendesi ve portakal suyu karıştırılır ve sos kabına alınır. Afiyet olsun.