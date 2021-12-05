Kitel tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kitel, buğdayın kaynatılmadan kabuğunun soyulması ve öğütülmesi elde edilen, bir bulgur çeşididir. Kitelin bazı yörelerde 'kitel raha' ismiyle de bilinir.

Siirt içli köftesi olarak bilinen bu tarifle kolaylıkla Kitel köfteyi yapabileceksiniz.

Kitel Tarifi İçin Malzemeler

Dışı için;

yarım kg ince bulgur

1 çay bardağı irmik

tuz

ılık su

İçine;

2 adet soğan

300 gram orta yağlı kıyma

birkaç dal maydanoz

3 çorba kaşığı sıvı yağ yada margarin

1 tatlı kaşığı reyhan

tuz

karabiber

pul biber

Kitel nasıl yapılır?

Bulgur, su ve tuzu derin bir kaba alın. Bulgur tüm sertliğini kaybedip, yumuşayana kadar, irmik ile elimizle su ekleyerek iyice yoğurun(yaklaşık 15-20 dk) İç malzeme için ince kıyılmış soğanı yağ ile kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin. Baharat ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve baş parmağınızla açıp, aynı içli köfte gibi inceltin. İçine kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve kapatın. Üçgen yada yuvarlak şekil vererek yassılaştırın. İç malzeme bitene kadar işleme devam edin. Tencereye sıcak su, 2 tane limon tuzu, tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Yaptığınız hamurları 4er 5 er tane atarak haşlayın. Su üstüne çıkıyorsa pişmiş demektir. Üzerine eritilmiş tereyağı dökülebilir.