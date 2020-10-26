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Aktüel Kitap ve defterin arasına uyuşturucu gizleyerek sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kitap ve defterin arasına uyuşturucu gizleyerek sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:05:32 -
Kitap ve defterin arasına uyuşturucu gizleyerek sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kitap ve defterin arasına uyuşturucu gizleyerek sattıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin desteğiyle Yayla Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda M.C, O.Z, B.Z. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların uyuşturucuyu kitap ve defter arasına gizleyerek sattıkları tespit edildi.

İki adreste yapılan aramada 4.21 gram sentetik uyuşturucu ile 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.



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