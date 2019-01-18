Kıtadan uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

Tristan da Cunha’daki tek liman Calshot Limanı. Adaya, Güney Afrika’dan yılda 8 veya 9 kez sefer düzenleniyor. Helena adlı tek yük gemisi, adaya posta, konserve gıda, videolar, kitaplar, dergiler, tıbbi ürünler ve ara sıra ziyaretçi getiriyor.

YERLEŞMEK İSTEYEN VARSA THY’LE DİREKT CAPE TOWN’A UÇSUN

Peki bu insanlar nasıl buraya gelmişler? Gidip görmek ister miydiniz orada yaşayan halkı? Ya da Tristan da Cunha Adası'na nasıl gidilir? Evet, ada muhteşem ve dünyadan izole bir konumda ama buraya ulaşmak sandığınız kadar kolay değil. Türkiye’den Tristan da Cunha Adas'ına gitmek istiyorsanız, sizi zorlu bir yolculuk bekliyor. İlk önce Güney Afrika’ya uçmanız gerekiyor, Cape Town’a doğru gitmelisiniz. Şanslısınız ki THY’nin buraya direkt uçuşları var. Fazla değil 12 saat kadar sürüyor yolculuk. Buraya kadar geldiyseniz işin kolay kısmını bitirdiniz tebrikler. Şimdi sizi işin zor kısmına alalım.

HAVALİMANI YOK, 6 GÜNDE ULAŞILIYOR

Tristan da Cunha Adası'nda tahmin edeceğiniz üzere herhangi bir havalimanı bulunmuyor. Cape Town’dan bu adaya giden gemiler var. Gemi değil de özel tekneler desek daha doğru olur. Bu tekneler de sadece 12 yolcu kabul ediyorlar. Yani buraya gitmek istiyorsanız tekne rezervasyonlarınızı aylar öncesinden yaptırmanız gerekiyor. Yolculuk ise ortalama 5-6 gün sürüyor.

HALKIN DA SİZİ KABUL ETMESİ GEREKİYOR

Tristan’a ulaşmanızın diğer bir yolu ise büyük cruise gemileri. Fakat bu gemiler de sadece 40 yolcu kabul ediyorlar. Diyelim ki bu ulaşım seçeneklerinden birine rezervasyon yapmayı başardınız. Ama işler bununla sınırlı kalmıyor. Tristan da Cunha sakinleri tarafından adaya kabul edilmeniz gerekiyor. Dahası, yolculuk esnasında başınıza gelebilecek her türlü sorunu ve tehlikeyi kabul etmeniz gerekiyor. Mesela gemi yan yattı, yolda tekne bozuldu, geri dönemiyorum gibi bahaneler kabul edilmiyor.

Dememiz o ki, bu adaya gelmek istiyorsanız kendinize kusursuz bir gezi planı oluşturmalısınız. Ancak unutmayın, her şeyi kusursuz olarak planlasanız bile en az 5 gün sürecek seyahate kendinizi hazırlayın.

YÜZLERCE CANLI ÇEŞİDİ YAŞIYOR

Tristan da Cunha Adası sadece 11 kilometrelik bir yer ölçüsüne sahip olmasına rağmen, kıyılarında yüzlerce tür canlı çeşidine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca el değmemiş kıyıları, flora ve faunalarla dolup taşıyor. Kendinizi dünyadan tamamen soyutlamak nasıl bir duygu olurdu, düşünsenize? Bu adanın sakinleri kendilerine “Yedi Denizli Edinburg” diyorlar.

ADA, ÇALIŞACAK BİRİLERİNİ BEKLİYOR

Ada sakinleri, tarımla ve hayvancılıkla uğraştığı, insan sayısı da az olduğu için işçi arıyor. Peki burada ne yapacaksınız? Görev tanımında hayvanlara bakmak, bağcılık, seracılık gibi tarım ve hayvancılık işleri yer alıyor. Adada bugüne kadar sadece patates yetiştirilmiş; şimdi farklı şeyler denemek istiyorlar. Başvuru için şu bilgilere sahip olmanız gerekiyor;

Meyve bahçesi oluşturma, yönetme ve geliştirme.

Hayvancılık için modern ilaç tedavisi

Ekilebilir ürün rotasyonu

Seralarda sebze üretimi

Hayvan bakımı ve genel hayvancılık





Bu arada belirtelim; iş ilanında iki yıllık bir sözleşmeden bahsediyorlar, kendinizi buna göre hazırlayın. Tüm bu zorlukları aşarsanız sizi, insanlar tarafından bozulmamış, cennet gibi doğaya ve plajlara sahip harika bir tropik ada bekliyor. Kim istemez ki? Gün gelir de buraya ulaşma fırsatınız olursa bize, bol bol fotoğraf göndermeyi unutmayın. Gideceklere şimdiden bol şanslar diliyorum, benim için de kafanızı dinleyin.