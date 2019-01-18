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Kıtadan uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

Tristan da Cunha, Birleşik Krallık'a bağlı, dünya üzerinde ulaşmanın en zor olduğu yer.

18 Ocak 2019 Cuma 11:59
Kıtadan uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

Ada, 1506 senesinde Portekizli Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfediliyor. 207 km²'lik bir alana sahip olan ada, aynı zamanda aktif volkanik kökenli. Buraya en yakın yerleşim yeri 2.334 km uzaklıktaki St. Helena Adası. Havalimanı bulunmayan dünyanın en uzak adasına tek ulaşım, Güney Afrika'dan 6 günlük bir gemi yolculuğuyla sağlanıyor. Tekneyle ulaşmaya çalışırsanız, Güney Atlantik Okyanusu'nda aylar sürebilecek bir yolculuk yapmanız gerekecek.

250 KİŞİ YAŞIYOR

Adada yaşayanlar, 19 Kasım 2018 itibarıyla yalnızca 250 kişi olarak sayıldı. Para kullanmayan ada sakinleri, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Sosyal tesis olarak bir okul, bir hastane, bir postane, bir müze, bir cafe, bir bar ve bir yüzme havuzuna sahip.

Kıtadan en uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

ADAYA YILDA 8 SEFER VAR

Tristan da Cunha’daki tek liman Calshot Limanı. Adaya, Güney Afrika’dan yılda 8 veya 9 kez sefer düzenleniyor. Helena adlı tek yük gemisi, adaya posta, konserve gıda, videolar, kitaplar, dergiler, tıbbi ürünler ve ara sıra ziyaretçi getiriyor.

YERLEŞMEK İSTEYEN VARSA THY’LE DİREKT CAPE TOWN’A UÇSUN

Peki bu insanlar nasıl buraya gelmişler? Gidip görmek ister miydiniz orada yaşayan halkı? Ya da Tristan da Cunha Adası'na nasıl gidilir? Evet, ada muhteşem ve dünyadan izole bir konumda ama buraya ulaşmak sandığınız kadar kolay değil. Türkiye’den Tristan da Cunha Adas'ına gitmek istiyorsanız, sizi zorlu bir yolculuk bekliyor. İlk önce Güney Afrika’ya uçmanız gerekiyor, Cape Town’a doğru gitmelisiniz. Şanslısınız ki THY’nin buraya direkt uçuşları var. Fazla değil 12 saat kadar sürüyor yolculuk. Buraya kadar geldiyseniz işin kolay kısmını bitirdiniz tebrikler. Şimdi sizi işin zor kısmına alalım.

Kıtadan en uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

HAVALİMANI YOK, 6 GÜNDE ULAŞILIYOR

Tristan da Cunha Adası'nda tahmin edeceğiniz üzere herhangi bir havalimanı bulunmuyor. Cape Town’dan bu adaya giden gemiler var. Gemi değil de özel tekneler desek daha doğru olur. Bu tekneler de sadece 12 yolcu kabul ediyorlar. Yani buraya gitmek istiyorsanız tekne rezervasyonlarınızı aylar öncesinden yaptırmanız gerekiyor. Yolculuk ise ortalama 5-6 gün sürüyor.

Kıtadan en uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

HALKIN DA SİZİ KABUL ETMESİ GEREKİYOR

Tristan’a ulaşmanızın diğer bir yolu ise büyük cruise gemileri. Fakat bu gemiler de sadece 40 yolcu kabul ediyorlar. Diyelim ki bu ulaşım seçeneklerinden birine rezervasyon yapmayı başardınız. Ama işler bununla sınırlı kalmıyor. Tristan da Cunha sakinleri tarafından adaya kabul edilmeniz gerekiyor. Dahası, yolculuk esnasında başınıza gelebilecek her türlü sorunu ve tehlikeyi kabul etmeniz gerekiyor. Mesela gemi yan yattı, yolda tekne bozuldu, geri dönemiyorum gibi bahaneler kabul edilmiyor.

Kıtadan en uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

Dememiz o ki, bu adaya gelmek istiyorsanız kendinize kusursuz bir gezi planı oluşturmalısınız. Ancak unutmayın, her şeyi kusursuz olarak planlasanız bile en az 5 gün sürecek seyahate kendinizi hazırlayın.

Kıtadan en uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

YÜZLERCE CANLI ÇEŞİDİ YAŞIYOR

Tristan da Cunha Adası sadece 11 kilometrelik bir yer ölçüsüne sahip olmasına rağmen, kıyılarında yüzlerce tür canlı çeşidine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca el değmemiş kıyıları, flora ve faunalarla dolup taşıyor. Kendinizi dünyadan tamamen soyutlamak nasıl bir duygu olurdu, düşünsenize? Bu adanın sakinleri kendilerine “Yedi Denizli Edinburg” diyorlar.

Kıtadan en uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

ADA, ÇALIŞACAK BİRİLERİNİ BEKLİYOR

Ada sakinleri, tarımla ve hayvancılıkla uğraştığı, insan sayısı da az olduğu için işçi arıyor. Peki burada ne yapacaksınız? Görev tanımında hayvanlara bakmak, bağcılık, seracılık gibi tarım ve hayvancılık işleri yer alıyor. Adada bugüne kadar sadece patates yetiştirilmiş; şimdi farklı şeyler denemek istiyorlar. Başvuru için şu bilgilere sahip olmanız gerekiyor;

Meyve bahçesi oluşturma, yönetme ve geliştirme.

Hayvancılık için modern ilaç tedavisi

Ekilebilir ürün rotasyonu

Seralarda sebze üretimi

Hayvan bakımı ve genel hayvancılık

Kıtadan en uzakta yaşayabileceğiniz yer: Tristan da Cunha

Bu arada belirtelim; iş ilanında iki yıllık bir sözleşmeden bahsediyorlar, kendinizi buna göre hazırlayın. Tüm bu zorlukları aşarsanız sizi, insanlar tarafından bozulmamış, cennet gibi doğaya ve plajlara sahip harika bir tropik ada bekliyor. Kim istemez ki? Gün gelir de buraya ulaşma fırsatınız olursa bize, bol bol fotoğraf göndermeyi unutmayın. Gideceklere şimdiden bol şanslar diliyorum, benim için de kafanızı dinleyin.

 

 

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:59
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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