Kisve-i Şerif büyük bir özenle değiştirildi

Mekke Kabe örtüsü fabrikasında makineler ve el işçiliğiyle 200 işçinin ortalama 10 ayda dokuduğu ve günler öncesinde Harem-i Şerif yetkililerine teslim edilen örtü, hacı adaylarının Arafat'a akın etmesi üzerine bugün erken saatlerde Beytullah'a giydirildi.

Kisve-i Şerif'in değiştirilmesi bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle biraz burak geçti.

Özel olarak hazırlanan saf ipek ve altın 4 parçadan oluşan 47 metre uzunluğunda, 657 metrekare büyüklüğündeki Kabe'nin örtüsü 4 köşeden sökülerek değiştirme işlemi gerçekleştirildi.

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen örtünün değiştirme işlemi saatler sürdü.

Yapımında yaklaşık 700 kilo saf ipek, 120 kilo gümüş ve altın kullanılan Kisve-i Şerif'in üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderiliyor.

Kabe örtüsü

Her sene Kurban Bayramı arefesinde değiştirilen Kabe örtüsü, İslamiyetten önce kral ve halkı tarafından örtülüyordu. Kutsal mabedin örtüsü, Abbasi döneminden bugüne kadar hep siyah renk olmuştur. Halife Mehdi, örtünün zarar görmemesi için tek bir kat elbise haricinde bir şey konmamasını istemişti.

O dönemden beri Kabe, Kurban Bayramının sabahında siyah ipekten yapılmış, altın ve gümüş işlemelerinden oluşan örtüyle değiştirilmektedir.