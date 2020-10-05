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İSLAM Kıssadan hisse! Halifenin ikaz dersi
İSLAM

Kıssadan hisse! Halifenin ikaz dersi

Etrafındakilerle ava çıkan Harun Reşid, bir tuz üzerinden ibretlik ders vermiştir bizlere...

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:18:00 -
Kıssadan hisse! Halifenin ikaz dersi

Harun Reşid, etrafındakilerle ava çıkmış sonunda acıkmışlar, avladıkları hayvanları pişirmişler; yerken, tuz almayı unuttukları anlaşılmış.

Halife bir adamı civar köylere tuz almaya göndermiş. Adama da tembih etmiş: “sakın parasını vermeyi unutma

Halifenin etrafındakiler, “efendim tuzdan ne çıkar? Köylüye halifenin alacağı tuz için para nasıl teklif edilir?” deyince Harun Reşid, “ben halife olarak, bir köyden parasını ödemeden tuz alırsam, siz o köyün tamamını yağma edersiniz” diye cevap vermiş.

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