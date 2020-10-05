Kıssadan hisse! Halifenin ikaz dersi

Harun Reşid, etrafındakilerle ava çıkmış sonunda acıkmışlar, avladıkları hayvanları pişirmişler; yerken, tuz almayı unuttukları anlaşılmış.

Halife bir adamı civar köylere tuz almaya göndermiş. Adama da tembih etmiş: “sakın parasını vermeyi unutma”

Halifenin etrafındakiler, “efendim tuzdan ne çıkar? Köylüye halifenin alacağı tuz için para nasıl teklif edilir?” deyince Harun Reşid, “ben halife olarak, bir köyden parasını ödemeden tuz alırsam, siz o köyün tamamını yağma edersiniz” diye cevap vermiş.