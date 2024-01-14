Kişnişin faydaları! Kişniş otu nerede bulunur, ne ile tüketilmeli? Mardin’in geleneksel serveti: hiç duymadığımız bilgiler

Kişniş Otunun Faydaları Nelerdir?

*Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca dışardan gelecek hastalıklara karşı da koruyucu etkisi de bulunmaktadır.

*Ayrıca vücudu enfeksiyonlara da karşı korumaktadır.

*Antioksidan bakımından zengin olduğu için göz sağlığına da büyük faydası bulunmaktadır.

*Bağırsakları çalıştırdığı için kabızlık gibi sorunlarında ortadan kalmasına yardımcı olmaktadır.

*En eski bilinen gıda koruyucudur. Gıdalara hep tat verir hem de mikroplara karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır.

*Yaprakları kalsiyum ve k vitamini açısından zengin olduğu için özellikle kemik erimesine karşı çok faydalıdır.

*Menopoz sırasında kadınların kullanması gereken bir bitki türüdür.

*Özellikle yaz aylarında görülen gıda zehirlenmelerine karşı çok faydalıdır.

**Ayrıca kansere karşı koruyucu etkisi de bulunmaktadır.

*Vücutta bitiren ağır metallerin vücuttan temizlenmesini sağlamaktadır.

*Güçlü antioksidanlar sayesinde gripten kansere kadar uzanabilen birçok hastalığa karşı vücudu korumaktadır.

*Yüksek miktarda K vitamini içerdiği için insan vücudunun ihtiyacı ola k vitamini ihtiyacını da karşılamaktadır.

*Ciltte oluşan iltihabın azalmasında da yardımcı olmaktadır.

*Kan basıncını düzenlemektedir.

***Özellikle ağız ülseri için iyi bir ilaç türüdür.

*Ayrıca diğer bir özelliği ise cilt hücrelerini yenilemektedir.

*Yemeklerden sonra oluşan gaz, şişkinlik ve mide krampları gibi sorunların giderilmesinde de kullanılmaktadır.

*Mide bulantısına ve kusmaya karşı da etkili bir yöntemdir.

*Kişnişin özelliklerinden biri ise iştah açıcı olmasıdır.

Kişnişin Otunun Kullanımı Nasıldır?

Yeşili yani tazesi yemeklerde, turşularda, salatalarda tercih edilmektedir.

Kişnişin tohumundan ise çay yapılmaktadır. 1 su bardağı kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kişniş atın ve 4-5 dakika kadar kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra süzün ve tüketin.

Ya da kişnişin tohumunu toz haline getirin ve balla karıştırıp tüketin.

Kişniş otu nerelerde bulunur?

Kişniş, hem iç hem de dış ticaret potansiyeli olan önemli bir tıbbi bitkisidir. Ülkemiz iklim ve toprak şartları bakımından kişniş üretimine oldukça elverişlidir. Ülkemizde doğal olarak ta yetişmektedir. Kişniş, kireççe zengin, kumlu-tınlı, hafif yapılı, nötr ve hafif alkali topraklarda iyi yetişir.

Taze kişniş nasıl kullanılır?

Taze kişniş nasıl tüketilir? Kişniş, yemeklerde çorbalara, köri sosa ve özellikle Asya yemeklerine dahil edilebilir. Sapları da yaprakları da tüketilebilen kişnişin sapları daha acı bir tat vermektedir. Birçok kişi bu yüzden yemeklerde saplarını kullanmamayı tercih eder.

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”Gızbara” (kişniş) Mardin mutfağının en belirgin baharatıdır. Bu baharat, diğer şehirlerdeki toz halinin aksine Mardin'de tane olarak alınır ve pirinç havanlarda dövülerek yemeklerde kullanılır. İkbebet ve Erok gızbara baharatının bu halinden en çok nasiplenen yemeklerdendir.