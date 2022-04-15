Kişniş nedir, nasıl kullanılır? Kişnişin faydaları nelerdir? Kişniş tohumu nasıl tüketilmeli?

Kişniş nedir?

Kizni diye de bilinen kişniş, bilimsel adıyla Coriandrum sativum L’dir. Aynı zamanda Çin maydanozu olarak da bilinir. Daha çok rutubetli ortamları seven bu bitkinin tohumu kurutularak toz haline getirilir ve baharat ya da ilaç niyetiyle kullanılır. Maydanozgillerden olan kişnişin yaprakları maydanoz bitkisini andırır.

Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yetişse de Burdur, Isparta ve Konya’da oldukça yaygındır. Ağustos ve Eylül aylarında olgunlaşan bu bitki toplanarak gölgeli ve havadar bir bölgede kurumaya bırakılır. Daha sonra bitki sapından tutularak sallanır ve tohumları dökülür.

En son ise toz haline getirilir ancak toz haline getirirken ihtiyacımız kadarını toz haline getirmek doğru bir yaklaşımdır. Çünkü tüm tohumlar çekilecek olursa zamanla aromasını kaybedebilir. Toz haline gelmeyen tohumlar ise güneş görmeyen bir kısımda saklanmalıdır. Güzel aromasından dolayı genellikle çiğ ya da kurutulmuş şekilde kullanılır. 11 yağ içeriğine ve 6 asit tipine sahiptir.

Kişniş faydaları

Kişniş faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarıldığı gibi çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur.

Kişnişin içeriğinde linoelik asidi bulunur. Bu asitlerde kötü kolesterolü dengeler.

Oleik asitleri ile kişniş damar ve kalp sağlığına koruma sağlar.

Cineol maddesi ile kişniş hem deride hem de gözde meydana gelen iltihaplanmalara karşı koruma sağlar.

Sindirim sistemine dost bir bitkidir.

Hazımsızlıklara iyi gelir.

Mide şişkinlikleri ve kramplarına iyi gelir.

Kişnişin tohumu tüketildiğinde ağız kokusuna iyi geldiği bilinmektedir.

Toksin atıcı bir bitkidir.

Mide bulantısına iyi gelir.

Strese iyi gelir.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Kişniş nasıl kullanılır?

Kişniş hem taze hem de toz olarak kullanılır. Etli yemeklerde kişniş kullanımı yoğun olarak kullanılır. Aynı zamanda salata soslarında da kişniş kullanılabilir. Bunun yanı sıra kişniş bitkisinden salata da yapılabilir.

Kişniş zayıflatır mı?

Özellikle yaz aylarında daha fit bir görünüme kavuşmak isteyenler hızlı kilo vermek için bitkilerden faydalanmak ister. Kişiler tarafından merak edilen konulardan biri de kişnişin zayıflama üzerindeki etkisidir. Kişniş tek başına zayıflamaya yardımcı olan bir bitki değildir ancak sindirim sistemini düzenleyici ve yağ yakıcı etkisi olduğundan dolayı kişniş diyet yapan kişilerin daha hızlı kilo vermesine yardımcı olabilir. Ancak burada kişniş tüketimine dikkat edilmeli ve kişnişe alerjen hassasiyeti bulunuyorsa tüketiminden uzak durulmalıdır.

Kişniş neye iyi gelir?

Kişniş sağlık için pek çok alanda fayda gösterir. Kişniş kolesterolden kalp sağlığına, iltihaplanmalardan cinselliğe, uykusuzluktan strese kadar birçok sağlık sorununa iyi gelir.

Kişniş tohumu günde ne kadar tüketilmeli?

Diğer bitki çaylarının hazırlanması gibi oldukça basit bir yöntemle hazırlanan kişniş çayı için 1 bardak kaynamış suyun içine 1 tatlı kaşığı ezilmiş kişniş tohumu eklenir ve 5-10 dakika kadar demlenmesi beklenir. İçilecek kıvama gelinceye kadar bekletilip günde 1 bardak şeklinde tüketilebilir