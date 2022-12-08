Kısmetse Olur rezaletine kim dur diyecek?

Bir döneme ahlaksız görüntülerle damga vuran program şimdi 12 Aralık'ta 9 kadın ve 9 erkeği bir evde toplayıp yeni rezaletlere imza atacak. Böylesi rezil bir program karşısında kamuoyu 'yetkililer ne açıklama yapacak' cevabını bekliyor...

Yarışmayla ilgili sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtlayan programın resmi hesap yöneticisi, "Cinsellik olacak mı?" sorusuna verdiği cevap ile herkesi şoke etti.

Sorulara cevap veren sayfa yönetici, kavgaların sansürsüz yayınlanacağını söyleyerek "Aşkın içinde kavga da var mutluluk da. Ama sansür yok" dedi. Yarışmanın kurgu olup olmadığıyla ilgili iddiaya da açıklık getiren yönetici, "Kurgu istesek dizi yapardık. Burada her şey gerçek" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da yeni bölümleri YouTube kanalında yayınlanacak olan yarışmada cinsellik olup olmayacağını sordu. Bu soruya da cevap veren yönetici, sadece utangaç emoji kullanarak kafa karıştırdı.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in yapacağı iğrenç yarışmada 9 erkek 9 kadın yarışmacı aynı evde kalarak skandallara imza atacak.