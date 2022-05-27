Kışlık patlıcan kurutma tarifi: Patlıcan kurutmanın püf noktaları

Kurutma işlemini ne şekilde gerçekleştireceğiniz de oldukça önemli. Bu konuda da fırında patlıcan nasıl kurutulur veya evde patlıcan nasıl kurutulur diye düşünebilirsiniz. Aslında kurutma fırınlarında yapılabileceği gibi ev tipi bir fırınınızın olması bile fırında kurutma için size yeterli malzemeyi sağlar. Aynı zamanda evde güneş alan, hafif rüzgar gören bir balkon, teras veya bu koşullara uygun herhangi bir köşe de kurutma yapmanız için gerekli ortam olarak işinize yarar. Sizler yeter ki kurutulmuş mis gibi patlıcanların eşsiz lezzetini tatmak isteyin. İşte sizlere birbirinden faydalı ve kurutacağınız patlıcanların lezzetine lezzet katmanız için muhteşem öneriler:

Patlıcanlarınızı yıkayabileceğiniz geniş bir kap, bıçak, dolmalık için oyma aparatı, haşlama tenceresi ve kurutma tepsileri ile başlayabilirsiniz.

Sebzeler meyveler gibi ağaçlarda değil de daha çok toprağa yakın mesafelerde yetiştiği için daha çamurlu olabilir. Yıkarken bunu göz önünde bulundurarak daha dikkatli yıkamanız gerekebilir.

Patlıcanlarınızı kurutmak üzere ayıklarken elde ettiğiniz, kullanmayacağınız çekirdekli iç kısımları gibi yerlerini çeşitli sebzeler ile pişirerek bir yemek yapmak üzere derin dondurucunuzun bir köşesine koyarak değerlendirebilirsiniz.

Açık havada kurutma yöntemini tercih ediyorsanız, bunun için havanın güneşli olduğu dönemleri tercih edebilirsiniz; geceleri ve yağmurlu günlerde sebzelerinizi içeri taşımanız da yine önemli bir nokta.

Patlıcanları kurutabilmeniz için güneş olmazsa olmaz bir etken değildir. Onları gölgede de kurutabilirsiniz fakat bu noktada dikkat etmeniz gereken şey kurutacağınız ortamın rüzgar gibi hava akımını alan bir yer olması gerektiğidir. Üstelik gölgede kurutma yöntemi patlıcanın kararmasının da önüne geçer.

Kurutmalık patlıcanlarınızı gönül rahatlığıyla saklayabilmeniz için takır takır kuruduklarını görene kadar kurutma işlemine devam etmenizde fayda var.

İpte kurutma yapacaksanız, patlıcanları ipe takarken birbirine yapışık olarak dizmemeye özen göstermelisiniz. Aralarında boşluk bırakmazsanız temas halindeki noktalar nemli kalarak çürüyebilir.

Bez veya kağıt torbalar, kapaklı kutular, cam kavanozlar ve bunları yerleştirebileceğiniz rutubetsiz, kuru, gölgeli bir ortam sayesinde kurumuş sebzenizi artık keyifle saklayabilirsiniz.

Kışlık Patlıcan Kurutma

Kışlık Patlıcan Kurutma Tarifi İçin Malzemeler

Patlıcan (miktarı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz)

Kışlık Patlıcan Kurutma Tarifi Nasıl Yapılır?

Patlıcanların sap kısımlarını koparmadan uzunlamasına 4’e kesin. Güneş alan bir yere germiş olduğunuz ipe sıra ile asın. Patlıcanlar tamamen kuruyana kadar bekletin, sonrasında bez torbalara kaldırabilirsiniz.

Patlıcan Nasıl Beyaz Kurutulur?

Siz de patlıcan nasıl beyaz kurutulur diye merak ediyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Aslında birçoğunuzun patlıcan yemekleri yaparken kullandığı bir yöntem. Patlıcanları yıkayıp uygun şekillerde kestikten sonra tuzlu su dolu bir kap içinde bir saat kadar bekletmeniz sebzenizin kararmadan kurumasını sağlar.

Ayrıca patlıcanı gölgede kuruttuğunuzda elde ettiğiniz kuru patlıcanlarınızın daha beyaz kaldığını, kararmadığını göreceksiniz.