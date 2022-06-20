Kışlık domatesli biberli sos tarifi

Domates sosu, kışlık menemen, domates konservesi, sarımsak ve fesleğen eklenen aromalı domates sosları, buzluğa domates atma ve listede göreceğiniz değişik değişik yöntemler… Damak zevkinize uyacağını düşündüğünüz bir yöntemi seçerek hazırlıklara başlayabilirsiniz.

Kapya Biberli Kışlık Domates Sos Tarifi

Kışlık sos tarifi malzeme listesi

10 kilo sosluk armut domates

2 kilo kapya biber (kırmızı etli biber)

2-3 yemek kaşığı tuz

Kapya Biberli Kışlık Domates Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

Biberlerin saplarını çıkarın, tohumlarını dökün ve iri iri doğrayın. Domatesleri de iri iri doğrayın. Domatesleri ve biberleri tencereye alın orta ateşte ara sıra karıştırarak istediğiniz kıvama gelinceye kadar pişirin. Tuzu ekleyin ve blenderdan geçirin. Kıvamını iyice alması için 10 dakika daha kaynatın. Temiz kavanozlara ocağın altını kapatır kapatmaz domatesleri paylaştırın. Kaynatıp kuruladığınız kullanılmamış kapaklarla kavanozları kapatın. Kavanozları boyunu 1-2 parmak geçecek kadar kaynar suda 15-20 dakika kaynatın ve dikkatlice soğumaya bırakacağınız yere alın. Soğuyup vakumlanan domates sosları güneş görmeyen ve serin bir yere kaldırın.