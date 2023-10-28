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Sağlık Kişiye Özel Tıp | Yeni tedavi yöntemleri tartışıldı
Sağlık

Kişiye Özel Tıp | Yeni tedavi yöntemleri tartışıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 14:07:00 -
Kişiye Özel Tıp | Yeni tedavi yöntemleri tartışıldı

Fonksiyonel Tıp Platformu tarafından 4. kez düzenlenen Fonksiyonel Tıp; Geleceğin Kişiye Özel, Bilimsel, Bütüncül Tıp Yaklaşımı kongresi Sapanca'da tamamlandı.

Koruyucu Hekimlik Fonksiyonel Tıp Derneği'nin organizasyonunda Sapanca'da buluşan çok sayıda bilim insanı, doktor ve araştırma kuruluşu temsilcileri, kanser başta olmak üzere çok sayıda hastalıkla mücadelede, yeni yöntemler ve uygulamaları tartıştı.

Avicenna'nın sponsorluğunda gerçekleşen ve iki gün süren kongre ve seminerler Elit World Sapanca Otel'de gerçekleştirildi.

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