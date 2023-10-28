Kişiye Özel Tıp | Yeni tedavi yöntemleri tartışıldı

Koruyucu Hekimlik Fonksiyonel Tıp Derneği'nin organizasyonunda Sapanca'da buluşan çok sayıda bilim insanı, doktor ve araştırma kuruluşu temsilcileri, kanser başta olmak üzere çok sayıda hastalıkla mücadelede, yeni yöntemler ve uygulamaları tartıştı.

Avicenna'nın sponsorluğunda gerçekleşen ve iki gün süren kongre ve seminerler Elit World Sapanca Otel'de gerçekleştirildi.