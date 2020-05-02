Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’da Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına Bağlı Kızılcadağ Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri yol uygulamasında 30 gram eroin yakaladı.

Dün gece Korkuteli ilçesi Kızılcadağ Mahallesi yol uygulamasında saat 02.40’ta duyum üzerine takip edilen bir otomobilin sürücülüğünü yapan U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.Y. ve İ.D. isimli şahısların sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen seyahat izin belgesiz yola çıktıkları, kontrol noktasına geldiklerinde jandarma ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergiledikleri tespit edildi. Şahısların çelişkili ifadelerde bulunmaları neticesinde üst ve araçta arama ve kontrol yapıldı. Yapılan kontrol neticesinde 30 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken ayrı ayrı 3 kişiye de para cezası kesildi.