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Aktüel

Kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:12:08 -
Kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından görüntülendi.


Ankara’nın Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi’nde özel bir kargo şirketine ait aracın sokağa çıkma serbestliği durumundan faydalanan 8 kişilik bir grup vatandaş misafirliğe gitti. Kargo şirketinin aracını kullanan 8 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden kaçak yolculuk yaptı. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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