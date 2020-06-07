  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kısıtlamanın olmadığı ilk haftasonu vatandaşlar Bebek Sahile akın etti, trafik kilitlendi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili’ne akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:18:39 -
Kısıtlamanın olmadığı ilk haftasonu vatandaşlar Bebek Sahile akın etti, trafik kilitlendi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili’ne akın etti. Vatandaşların gelmesiyle Bebek-Arnavutköy Caddesi’nde yoğun trafik nedeniyle kilitlenirken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.


Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili’ne akın etti. Vatandaşların gelmesiyle Bebek-Arnavutköy Caddesi’ndeki trafik yoğunlaştı ve trafik uygulamasında sahil yolunda trafik durma noktasına geldi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken, sosyal mesafenin ise unutulduğu gözlendi. İnsan ve araç trafiğinde yaşanan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı