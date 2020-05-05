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Aktüel

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla Hatay’da karayolu trafiği hareketlendi

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Yeniakit Publisher
2020-05-05 01:26:03 -
Kısıtlamanın kaldırılmasıyla Hatay’da karayolu trafiği hareketlendi

Türkiye’nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay’da karayolu trafiği hareketlendi



Antalya Aydin Erzurum Hatay Mersin ve mugla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Hatay karayolu hareketlendi. Türkiyenin Suriye sınırına üç kapısı bulunan Hatay’da kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte özellikle Tır ve kamyon trafiğinde artış gözlendi. Türkiye’nin demir çelik ve lojistik sektöründe önemli bir konuma sahip olan Hatay’da şehirler arası kısıtlamaların sona ermesinin ekonomiyede olumlu yansıması bekleniyor.

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