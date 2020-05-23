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Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında boş kalan E-5 karayolu ve bağlantı yolları drone ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:20:39 -
Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında boş kalan E-5 karayolu ve bağlantı yolları drone ile havadan görüntülendi.



Geçtiğimiz hafta alınan karar ile yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Uygulama gece saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5 kara yolu Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinin önceki günlere göre boş kaldığı görüldü. Boş kalan E-5 karayolu ve çevresi drone ile havadan da görüntülendi.

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