Kısıtlamalar kalkacak mı? Tedbir kararlarıyla ilgili Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yerinde karar döneminin ardından artan vakalarla birlikte yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, artan vakalara rağmen, hastaneye başvuranların sayısında önemli bir artış yaşanmadığını belirtti. Bugünkü toplantıda illerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha devam ettirme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı alındığını belirten Başkan Erdoğan vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamaları.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en ileri ülkeleri arasına katmak için çıktığımız yolda 18 yılı geride bıraktık. Bu süreçte her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla hedeflerimize ulaşmamız için gereken altyapıyı adım adım kurduk. Sağlık, eğitim, adalet, enerji, ulaşım, spor, sosyal desteklere kadar hep bu mücadeleyi yürüttük.

Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan hizmetlerle ülkemizi bugünkü yere getirdik. Yapılanlar elbette önemlidir. Ama Türkiye'nin potansiyeli ve gücü çok daha fazlasına müsaittir. Son 7-8 yıldır ülkemizin önünden eksilmeyen siyasi, sosyal, ekonomik tuzaklar, bize büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar göstermiştir.

Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar kendi içine kapatarak enerjisini ve vaktini boşa harcayan bir ülke haline dönüştürmek olduğu açıktır. Bu oyunu hemen fark ettik. Dayatmalara eyvallah etmeyerek Türkiye'yi 2023 rotasında tutmakta kararlı davrandık. Terör örgütlerinden uluslararası kuruluşlara kadar bu senaryoda kullanılanları birer birer devre dışı bıraktık.

Türkiye'ye bu şekilde diz çöktüremeyeceklerini görenlerin diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık. Zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaları kapsamlı reform paketleriyle demokratik ve ekonomik zaferlere dönüştürecek programlar geliştirdik.

Gençlerimize büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız. Hukuk alanındaki reform gündemimizi içeren İnsan Hakları Eylem Planımızı daha önce açıklamıştık. Geçtiğimiz Cuma günü ekonomideki yeni reform programımızı kamuoyuyla paylaştık. Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde büyütecek bir yol haritası oluşturmak bu programın amacıdır."

"Çok sayıda düzenlemeyi hayata geçiyoruz"

Ülkemizi 2002 yılından beri istikrar ve güven esasına göre büyütmenin gayreti içindeyiz. Maruz kaldığımız saldırıların istikrar ve güven iklimini hedef almasının sebebi budur. Reform programımızı her alanda olduğu gibi ekonomide istikrar ve güveni sağlayacak adımları tesis ettik. Ekonomide makro politikalarımızı yapısal tedbir ve dönüşümlerle destekliyoruz. Kamu maliyesi, enflasyon, finans sektörü, cari açık ve finans konularında çok sayıda yeni düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.

Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkartmakta kararlıyız. Reform programlarımızın bu hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracak ve hızlandıracak şekilde planlıyoruz. Tüm tarafların görüşleri ışığında reform programlarımız oluşturulmuştur. Bu programların uygulama sürecinde her türlü yapıcı eleştiriye, katkıya açığız. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı kör husumetle sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Şimdiye kadar bu virüs toplam 2 milyon 700 bin insanın hayatına mal oldu. Ülkemizde ise virüs tespit edilen 2 milyon 900 bin vatandaşımızdan 29 bin 500'yü maalesef hastalığa yenik düştü. Bu dönemde büyük bir fedakarlık sergileyerek virüse karşı en ön cephede yer alan sağlık çalışanlarımıza ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"Salgınla mücadeleyi dünyanın takdir ettiği başarı hikayesine dönüştürdük"

Türkiye salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği başarı hikayesine dönüştürdü. Salgının zirve yaptığı aylarda dahi sağlık sistemimiz vatandaşlarına hizmet etmeyi sürdürdü. Son 1 asrın en büyük salgın felaketi olarak nitelendirilen salgın karşısında devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında aldığımız kararları en hızlı ve en etkin şekilde hayata geçirdik.

Salgın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kriz yönetme kapasitesi yanında sağlığa yaptığımız devasa yatırımların da önemi gösterdi. Şehir hastaneleri salgın döneminde kritik rol üstlendiler. Bu gün elini vicdanına koyan herkes bu yatırımların hakkını teslim ediyor. Yolu şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız 'iyi ki muhalefete rağmen bu hizmetler yapılmış' diyor."

Bu süreçte Kovid-19 teşhisi yapabilen laboratuvarlarımız 461'e yükseldi. Filyasyon ve izolasyon takip sisteminin kısaca HES dediğimiz hayat eve sığar uygulamasını hayata geçirdik. Yüksek öğretim kurumlarımızın bir kısmını karantina merkezine dönüştürdük, 122 bin insanımıza hizmet verdik. Gelişmiş ülkeler maske sıkıntısını aşamamışken biz rekor sürede yerli solunum cihazları ürettik ve 20 ülkeye bu cihazları ihraç ettik.

"11 milyon vatandaşımız aşılandı"

İstanbul Başakşehir, Konya, Tekirdağ şehir hastanelerimizi hizmete aldık. Çok kısa sürede 1008'er yataklı İstanbul'da iki acil durum hastanesiyle yeni çığır açtık. Toplam 16 bin 160 yataklı tesisin inşaatını tamamlayıp hizmete sunduk. Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5. durumdayız.

Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz. İnsanların eve kapandığı günlerde eğitim ve öğretime devam etmek ayrı bir dönem kazanmıştır. EBA TV yayını ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçtik. Bu sistem üzerinden toplam 12 bin 500 saat yayın yapıldı. Yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat 2021 itibariyle kademeli olarak yeniden başlattık.

Kısıtlamalar kalkacak mı?

Asıl olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek aşılamayı hızlandırarak, moralleri yüksek tutarak salgın sonrasına hazırlanmaktır. Vaka, ağır hasta, vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Ülke içinde her yeri açsak dünya ile irtibatımız kesik olacağı için anlam taşımaz.

Her sınıfta hangi normalleşme adımlarımızın atılacıağını şeffaf şekilde açıklamıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin ted birlere uymalarına göre kendilerinin karar vereceğini söylemiştik."

Sağlık Bakanlığımız salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Son 2 haftaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen hastaneye yatış, entübe ve yoğun bakıma yansımasını sevindirici gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ted birlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakında takip edeceğiz.

Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve d ikkatli davranarak bu meselenin üstüsünden hep birlikte geleceğiz.

Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadeleye destekvermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamaız sayesinde yeniden kısıtlamaarın ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Risk haritasında son durum nasıldı?

Mavi ve sarı koduna sahip diller

Mavi: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

Sarı: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

Yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller

Turuncu iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Kırmızı iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.