Kısıtlamalar fırsata dönüştü

Korona virüs salgını nedeniyle Gaziantep’te uygulanan bir dizi yasak ve kısıtlamalar hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinde seyir etmesi yerel yönetimler için fırsata dönüştü.

Pandemi ile etkin mücadele amacıyla alınan 65 yaş üstü ve 20 yaş altın için alınan sokağa çıkma yasaklarının ardından araç ve yaya trafiği azalan cadde ve sokaklar yerel yönetimlerin üst yapı hizmetleri için fırsat oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyir eden hava sıcaklığı ve hafta sonu ile milli bayramlarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile kentteki boşalan cadde ve sokaklar alt yapı hizmetleri için de fırsata dönüştü. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan ve 31 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları ile belediye ekipleri, bomboş bölgelerde hem işlerini hızlı bir şekilde yürütürken hem de normalde çok yoğun ve hareketli olan kentin olağan işleyişini bozmadan ve çalışmalar krize dönüşmeden işlerini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Gaziantep’te korona virüs salgını ile hız kazanan hizmetlerle kentteki bir çok cadde ve yollarda, asfalt, park ve bahçe ve kaldırım yapılırken kenti bazı bölgelerdeki ise alt yapılar tamamen yenilendi.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak yürütülen çalışmaların olduğu alanlarda polis ekipleri de yer alarak yasağa rağmen yayan olarak veya aracı ile dışarı çıkanları denetliyor.