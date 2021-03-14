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Gündem Kısıtlamada Şırdancıda yemek yiyenlere para cezası! Ortalık bir anda karıştı
Gündem

Kısıtlamada Şırdancıda yemek yiyenlere para cezası! Ortalık bir anda karıştı

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan restorantlar geçtiğimiz günlerde kademeli normalleşme çerçevesinde açıldı. Adana'da saat kuralına uymayan şırdancıda bulunan 28 kişiye ceza kesilince çalışanlar ortalığı birbirine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 05:22:00 - 2021-03-14 05:25:38

Yeni normalleşme kapsamında koronavirüs salgınına yönelik önlemler, her ilin risk durumuna göre belirlenerek uygulanmaya devam ediyor. Ancak kimi esnaf ve vatandaşlar, bu yasakları ve önlemleri ihlalde ısrar ediyor.

Şırdancıda yemek yiyen 28 kişiye ceza yağdı

AdanaSeyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken, Karacaoğlan Caddesi'ndeki bir şırdancı restoranında, sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.00'den sonra çok sayıda kişinin yemek yediğini gördü.

Restorana giren polis ekipleri, 28 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

İşletme sahibi cezadan kurtulamadı

Ayrıca işletmenin sahibine de koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Çalışanlar taşkınlık yaptı

Polisin işlem yapmasının ardından restoran çalışanları, taşkınlık çıkardı. İş yerindeki bir çalışanın cep telefonu kamerasıyla çekip soysal medyada yayınladığı görüntülerde, masa ve sandalyelerin caddeye atıldığı görüldü.

Restoran sahibi, konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini bildirdi.

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