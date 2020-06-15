  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Kısıtlama sürecinde temizlenen Porsuk kirlenmeye başladı

Eskişehir’in kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın, normalleşme süreci sonrasında kirlenmeye başlaması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:39:26 -
Kısıtlama sürecinde temizlenen Porsuk kirlenmeye başladı

Eskişehir’in kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın, normalleşme süreci sonrasında kirlenmeye başlaması dikkat çekti.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların dışarı çıkması bir dönem kısıtlanmıştı. Tedbirlerin sürdüğü tarihler arasında temizlenen ve doğal güzelliğine kavuşan Porsuk Çayı’nın, kirlilik oranı tekrardan artmaya başladı. Özellikle yüzeyindeki çöplerin gözle görülür şekilde çok olması, çirkin görüntüler oluşturdu. Eskişehir’in en kalabalık yerlerinden biri olan ve “adalar” olarak bilinen bölgedeki kirlilik artışı vatandaşlar tarafından tepki çekti. Çöplerin, Porsuk Çayı veya dışarı atılmasının Eskişehir’e yakışmadığını belirten bir vatandaş, “Bu tarz görüntüler Eskişehir’e yakışmıyor. Kısıtlamaların olduğu dönemde temiz bir görünüm kazanan Porsuk Çayı’nı korumalıyız. İnsanlardan tek ricam çöplerini yerlere atmasınlar” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı