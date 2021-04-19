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Yerel Kısıtlama sonrası şaşırtmayan görüntü
Yerel

Kısıtlama sonrası şaşırtmayan görüntü

58 saatlik koronavirüs kısıtlamasının ardından İstanbul'da yine trafik yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 11:16:00 -

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. FSM’de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.

İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.

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