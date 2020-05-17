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Kısıtlama kalktı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarı çıktı

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günler sonra yeniden sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:55:13 -
Kısıtlama kalktı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarı çıktı

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günler sonra yeniden sokağa çıktı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile meteoroloji tahminlerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bugün dışarı çıkma saatleri 12.00-18.00 saatleri arasında değiştirildi. Saatler 12.00’yi gösterdiğinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak dışarı çıktı. Diyarbakır’da da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sıcak havaya rağmen dışarı çıkıp gölgelik alanlarda zaman geçirdi.


65 yaş üzeri vatandaşlardan Ali Gülden, iki haftadır dışarı çıkmak için kendilerine izin verildiğini söyledi. Gülden, "Bir kere çıktım mezarlığa gittim. Bu sefer de buraya geldim, biraz kaldık eşim eve gidelim dedi. Birazdan tekrar eve gideceğiz" diye konuştu.

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