“Kişisel verilerimiz Türkiye’de kalsın!”

Hasan Eğrigöz Ankara

WhatsApp’ın kullanıcılarına yönelik “zorunlu güncelleme” kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. Depolanan verilerimizin farklı amaçlarla kullanılmayacağının garantisi olmadığını ve yerli sosyal medya platformlarına geçiş yapmamız gerektiğini ifade eden Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, şu değerlendirmede bulundu:

Başka amaçlarda kullanılabilir

“Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce kişisel verilerimizin dışarıya aktarıldığını ifade etmişti. Biz her zaman diyoruz yerli ve milli sosyal medya platformlara geçiş yapmamız gerektiğini. Hayati derecede önem taşıyan hesap bilgilerimiz olan, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri konum bilgileri, çerezler, başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler, (Üçüncü taraftan sağlanır.) kullanıcı şikâyetleri, WhatsApp’taki işletmeler, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları yan hizmetler emniyet, güvenlik ve bütünlük, facebook şirketleri hakkındaki iletişimler kurumsal etkileşimler. Her ne kadar WhatsApp, ‘yazışmaların uçtan uca şifreleniyor’ dese de verilerin bir yerde algoritma yardımı ile depolandığını biliyoruz. İleride bu verilerin hangi amaçla satılmayacağını ve kullanılmayacağının garantisi var mıdır? Elbette yoktur. Geçmişte bu konuda hukuksal anlamda sorun yaşamış bu şirkete karşı Elon Musk da iki gün önce tepki verdi ve bu platformdan ayrıldığını belirtti” şeklinde konuştu.