Kişisel veride veli izni alınacak

Yönetmeliğe göre, eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyet kapsamında, okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okulda kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçevesinde öğrenci velisi aydınlatılacak ve açık rıza onayı alınacak. Değişiklikle Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine Dünya İlk Yardım Günü (eylül ayının 2. cumartesi), Mevlana Haftası (7-17 Aralık), Disleksi Haftası (ekimin ilk haftası), Dünya Disleksi Günü (ekim ayının ilk perşembe günü) ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası (haziranın ilk haftası) eklendi.