  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kışın habercisi vargitler Tunceli'de doğayı süsledi
Aktüel

Kışın habercisi vargitler Tunceli'de doğayı süsledi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:46:00 -
Kışın habercisi vargitler Tunceli'de doğayı süsledi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sonbaharın gelişiyle tarla ve ormanlık alanlarda açan mor renkli vargit çiçekleri göz kamaştırıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, güz renkleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Güz sebebiyle kavak, meşe ve söğüt ağaçlarının sarı ve kızılın tonlarına büründüğü ilçede, kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri de açmaya başladı.

Ormanlık alanları ve tarlaları renklendiren ve bilimsel adı "colchicum speciosum" olan vargitler, sonbahar renkleri ile bütünleşerek adeta görsel şölen sunuyor.

Arı ve kelebeklerin de konduğu vargitler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Konaklar köyünde yaşayan Nihat Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın gelişiyle doğanın rengarenk olduğunu söyledi.

İlçede havaların iyice soğuduğunu belirten Derman, "Köyümüzde bulunan kavak ve meşe ağaçları sonbaharla rengarenk oldu. Tarlalarımızda da mor renkli vargit çiçekleri açtı. Doğa, şu an çok güzel. Bizler de köyde bir yandan hayvanlarımızın bakımı ile uğraşırken diğer yandan da bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!
Gündem

Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkes 3'üncü kez ihlal edildi. Dün anlaşmaya varılan ateşkesin başladığı 08:00’den, 5 dakika g..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay