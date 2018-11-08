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Kışın balkonu da güzel

Yazın olduğu kadar kışın da balkonlarınızın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Tabii balkonunuz gözlerden ırak ise.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:36
Kışın balkonu da güzel


Cam balkonlar illâ ıvır zıvır deposu haline gelmemeli. Hele eviniz darsa.. Minik keyifli bir odaya dönüşebilir pekalâ.. Bunun için en güzel önerimiz balkonda hamak kullanın. Kışın bütün soğukluğuna inat renkli yastık ve sevimli saksılarla balkonlarınızda güzel bir kış güneşinin tadını çıkarabilirsiniz.

Eğer biraz bütçeniz varsa balkon zeminini ahşap kaplama yaptırabilirsiniz. Kesinlikle balkonunuzda daha sıcak bir ortam oluşturacaktır. Balkonda ahşap zemin kullanma sizi korkutmasın. Çünkü artık teknolojinin gelişmesiyle suya, soğuğa sıcağa dayanıklı ahşap zemin kaplamaları mevcuttur. Balkonunuzun bir köşesinde ahşap sedir kullanabilir, üzerini renkli yastıklarla süsleyebilirsiniz. Tavsiye edeceğimiz renk ise kesinlikle beyaz. Beyaz küçük alanları ferah göstermede kesinlikle birebir renk. Masa yerine kare küçük bir beyaz sehpa ve sandalyeler kullanabilirsiniz. Daha fazla oturma alanına ihtiyacınız varsa zemine renkli yer minderleri atabilirsiniz. Yine balkonu küçük saksılarla süsleyebilirsiniz.

Rengârenk ortam, insanın içini açar. Hele onlar çiçeklerse.. Bazıları çiçek bakımında beceriksiz olduğunu düşünerek kaçınır bu güzellikten. Tamam saksılarda çiçekleriniz olmayabilir ama, koltuklarınızın kumaşından, güzel çerçevelere kadar her yerde çiçeklerin size gülümsemesi elinizde.. Bunun için fazla zahmete de lüzum yok.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:36
  1. kış balkonu
  2. balkon

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