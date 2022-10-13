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Gündem Kişi kendinden bilirmiş işi! Kıvrak Bay Kemal'den 'savrulma' dersi
Gündem

Kişi kendinden bilirmiş işi! Kıvrak Bay Kemal'den 'savrulma' dersi

İktidarı devirmek için şekilden şekile giren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başkalarını savrulmak üzerinden eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 16:59:00 -
Kişi kendinden bilirmiş işi! Kıvrak Bay Kemal'den 'savrulma' dersi

AK Parti iktidarını devirmek için şekilden şekile giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye geçtiğini duyuran Mehmet Ali Çelebi ile ilgili, “Bu kadar savrulma olmaz ki” dedi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisi sırasında Çelebi ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptığını söyledi.

Saymaz, ölümüne karşı çıktığı başörtü için bile yasa teklifi hazırlayacak duruma kadar gelen Kılıçdaroğlu'nun şaşkınlığını saklamayarak, “Bu kadar savrulmaz olmaz ki” dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun verdiği savrulma dersi, 'Kişi kendinden bilirmiş işi" yorumlarına neden oldu.

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