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Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya dayandı

Türkiye'de kişi başı tasarruf miktarı ilk yarıda 15 bin 778 liraya ulaşırken, bu da geçen yılın aynı dönemine göre vatandaşın tasarrufunun 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu- Nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, ilk yarı itibarıyla 1 trilyon 293,8 milyar liralık tasarruf mevduatı toplandı- İstanbul'da kişi başına düşen tasarruf miktarı, ocak-haziran döneminde 37 bin liraya dayandı- En az tasarruf edilen kent olan Muş'ta, ilk yarıda vatandaş ortalama 2 bin lira kenara ayırdı

02 Ağustos 2019 Cuma 11:00
Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya dayandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24,6 artarak 1 trilyon 293,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 15 bin 778 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 arttı ve 1 trilyon 293 milyar 826 milyon 698 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 15 bin 778 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk yarısında 12 bin 663 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu.


- Kişi başı tasarruf 29 ilde 10 bin lirayı aştı


Türkiye'de 16 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk yarı sonu itibarıyla 36 bin 786 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler, 23 bin 310 lirayla Ankara, 22 bin 859 lirayla Muğla, 20 bin 817 lirayla İzmir, 17 bin 930 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Eskişehir, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Aksaray, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Hatay ve Bartın olmak üzere toplam 29 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 2 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin 24 lirayla Ağrı ve 2 bin 82 lirayla Şırnak oldu.


- En yüksek tasarruf İstanbul'da


Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,8'i İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-haziran döneminde toplam 554 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 448 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 23,7 artmış oldu. Bu da İstanbul'da kişi başı tasarrufların yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 53 lira arttığını ortaya koydu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 128 milyar 297 milyon 390 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 89 milyar 940 milyon 13 bin lirayla İzmir üçüncü, 43 milyar 504 milyon 739 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 396 milyon 975 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 436 milyon 609 bin lirayla Ardahan, 530 milyon 931 bin lirayla Kilis, 624 milyon 120 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan kentler oldu.

Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019'un ilk yarı sonu itibarıyla şöyle:


Kent/KişiBaşı Tasarruf Mevduatı2018 Ocak-Haziran2019 Ocak-Haziran
İSTANBUL29.73336.786
ANKARA18.60323.310
İZMİR17.23120.817
ANTALYA13.36117.930
BURSA10.57412.881
ADANA8.97411.018
MUĞLA18.41922.859
MERSİN9.13311.796
KOCAELİ8.74110.756
KONYA6.5198.165
HATAY8.05810.377
BALIKESİR11.11513.543
AYDIN11.25613.885
DENİZLİ11.18514.021
KAYSERİ7.9809.950
MANİSA6.9959.139
GAZİANTEP4.9336.410
ESKİŞEHİR10.86913.767
TEKİRDAĞ8.60210.688
SAMSUN6.6108.138
TRABZON10.55613.016
ZONGULDAK10.28712.723
SAKARYA6.1177.548
DİYARBAKIR2.9933.773
ÇANAKKALE9.62912.072
AFYONKARAHİSAR6.3798.076
MALATYA5.8077.300
ISPARTA9.88912.718
ORDU5.7167.257
EDİRNE11.10713.607
SİVAS6.7658.581
KAHRAMANMARAŞ3.8524.784
UŞAK11.59414.604
ŞANLIURFA1.8322.406
KIRKLARELİ11.02513.291
AKSARAY8.57611.150
ELAZIĞ5.9097.379
ÇORUM6.2387.901
GİRESUN7.4189.217
KÜTAHYA5.5876.979
YALOVA11.38115.005
NEVŞEHİR9.55612.795
YOZGAT6.2087.983
TOKAT3.9374.993
RİZE6.7978.626
BOLU7.4479.370
VAN2.1662.567
BURDUR8.36610.675
KASTAMONU5.9387.503
ERZURUM3.0273.637
KIRŞEHİR8.60411.380
MARDİN2.4833.191
ADIYAMAN3.0894.071
DÜZCE5.1076.505
KARAMAN7.6869.830
OSMANİYE3.5664.540
KARABÜK7.4129.591
ERZİNCAN7.7859.928
NİĞDE4.8746.323
AMASYA5.3516.703
BATMAN3.0583.682
BARTIN8.08210.040
SİNOP7.1238.988
KIRIKKALE5.0976.608
BİLECİK5.4596.919
ARTVİN6.6068.379
ÇANKIRI4.8116.436
TUNCELİ12.21115.163
KARS3.3954.187
BİNGÖL3.1104.241
AĞRI1.6272.024
ŞIRNAK1.6502.082
IĞDIR4.2745.195
GÜMÜŞHANE4.7205.920
SİİRT2.3702.838
MUŞ1.5202.002
BİTLİS1.7372.267
HAKKARİ1.6702.179
KİLİS3.1433.725
ARDAHAN3.4104.414
BAYBURT3.7284.825
TÜRKİYE ORTALAMASI12.66315.778

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:00
  1. BDDK
  2. Mevduat
  3. Tasarruf

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