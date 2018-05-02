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Kısa tatil turizmcilerin yüzünü güldürmeye yetti

Turizm sektörü son yılların en hareketli bahar dönemini yaşıyor. 23 Nisan’daki üç günlük tatilin ardından, bir gün izin kullanılarak dört güne çıkarılan 1 Mayıs tatili, sektörde adeta doping etkisi yaptı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:14
Kısa tatil turizmcilerin yüzünü güldürmeye yetti

Antalya, Kıbrıs gibi bölgelerdeki deniz tatillerinden Kapadokya, Batı Karadeniz gibi kültür turlarına kadar birçok yerde yüksek doluluk oranlarına ulaştıklarını söyleyen tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “Rezervasyonlarımız geçen seneye oranla 23 Nisan’da yüzde 100, 1 Mayıs’ta ise yüzde 70 arttı” dedi.

Araştırmaya göre, bu iki tatil yalnızca yurt içinde değerlendirilmedi. Yunanistan, İtalya, Belgrad ve Balkanlar da Türk tatilcilerden büyük ilgi gördü.

Vize başvurusunun en çok yapıldığı üç ülke ise İtalya, Yunanistan ve Fransa olarak sıralandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:14
  1. Antalya
  2. Kıbrıs
  3. tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz
  4. tatilsepeti.com

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