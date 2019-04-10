Kısa sürede tükendi! 100 kiloluk turnayı gören telefonuna sarıldı Botan Çayı'nda balıkçıların ağına takılan 100 kiloluk turna balığı, 40 liradan satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi.

Siirt'te Botan Çayı'nda balıkçıların ağına 100 kilogramlık turna balığı takıldı. Halil Kezer, dün çayda yakalanan 2 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığındaki balığı seyyar tezgahında satışa sundu. Büyüklüğüyle görenlerin dikkatini çeken ve kilogramı 40 liradan satılan balığı, vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Botan Çayı'nın yöredeki vatandaşlara gelir sağladığını dile getiren Kezer, "Bu yıl bereket var, sürekli ağlarımıza büyük balıklar takılıyor. 100 kiloluk turna kısa sürede tükendi." dedi.

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