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Sağlık Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme
Sağlık

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme nasıl olmalı? Gribal enfeksiyonların arttığı kış ayları gelmeden önce hangi önlemler alınmalı? İşte bu soruların yanıtları haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-09-15 00:14:00 -
Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme

Koronavirüs salgınının etkisi ile sağlığın etkisi daha fazla önem kazandı. Özellikle bağışıklık sisteminin sağlam olması vurgusu koronavirüs pandemisi ile ön plana çıktı diyebiliriz. Tüm dünyada hala devam eden koronavirüs salgını ile ilgili kış aylarına girerken daha da endişe artıyor. Uzmanlara göre koronavirüsün kış aylarında etkisini artırabileceği ve diğer gribal enfeksiyonlarla birlik olduğunda bağışıklık sistemine ciddi ölçüde zarar verebileceği öngörülüryor. Peki, kışa girmeden önce bağışıklığımızı nasıl artırırız?

Kışa girerken nasıl beslenmeliyiz?

Grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede yardımcı olan birtakım besinler bulunuyor. Kışa girmeden önce bu besinlerin tüketimine özen gösterilmeli. Peki, o besinler hangileri?

Adaçayı ve mürver

Adaçayı anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özellikleri mevcuttur. Hastalıklardan korunmak için etkili bir bitkidir. Mürver bitkisi solunum yollarını güçlendirerek, ateş düşürür ve gribal enfeksiyonları önlemeye yardım eder.

Koyu renkli besinler

Yeşil yapraklı sebzeler, domates, mısır, portakal, tatlı patates, pancar, patlıcan, zerdeçal, elma, ananas, kızılcık, havuç, maydanoz, pancar, brokoli, lahana gibi parlak renkli sebzeler içerdiği vitamin ve mineral bakımından bağışıklık sistemini güçlendirir.

Baharatllı sebze çorbaları

Bol sarımsak, kekik, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlarla hazırlanmış çorbalar hastalıklara karşı korur. Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip bu çorbalar hem metabolizmayı hızlandırırak vücut ısısını da artırır.

Taze meyve veya sebze suları

Pancar, biber ve yeşil yapraklı sebzelerden hazırlanan lif bakımından yüksek değere sahip meyve suları bağırsak sağlığını koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vitaminler

A vitamini bağışıklık sistemini artırır. C vitamini soğuk algınlığı semptomlarını azaltıyor. D vitamini grip zatürre ve bronşit gibi hastalıklara karşı korumaktadır.

Sarı, turuncu, parlak kırmızı, sarı-yeşil sebze, meyve ve baharatlar bağışıklığı destekleyerek bol miktarda C vitamini, beta karoten ve flavinoit içerir.

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