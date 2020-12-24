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Ekonomi ‘Kısa çalışma’da başvurular 31 Ocak 2021’e kadar uzadı
Ekonomi

‘Kısa çalışma’da başvurular 31 Ocak 2021’e kadar uzadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son müracaat tarihinin 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e uzatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:31:00 -
‘Kısa çalışma’da başvurular 31 Ocak 2021’e kadar uzadı

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulamasına 31 Aralık itibarıyla başvurmayan iş yerlerinin müracaatına imkan sağladıklarını belirtti. Kısa çalışma başvurularının eDevlet üzerinden 31 Ocak 2021’e kadar yapılabileceğini duyuran Selçuk, 1 Ocak 2021’den sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

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