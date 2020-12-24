‘Kısa çalışma’da başvurular 31 Ocak 2021’e kadar uzadı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son müracaat tarihinin 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e uzatıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulamasına 31 Aralık itibarıyla başvurmayan iş yerlerinin müracaatına imkan sağladıklarını belirtti. Kısa çalışma başvurularının eDevlet üzerinden 31 Ocak 2021’e kadar yapılabileceğini duyuran Selçuk, 1 Ocak 2021’den sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.