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Ekonomi Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri bugün hesaplarda
Ekonomi

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri bugün hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 00:43:00 -
Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri bugün hesaplarda

Bilgin, yazılı açıklamasında ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle kısa çalışma ödeneğinin süresi, Cumhurbaşkanı Kararı’yla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Kararda “Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için ödeneğin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir” denilmişti.

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