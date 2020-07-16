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Ekonomi

Kısa çalışma uygulaması ile ilgili önemli karar

AK Parti tarafından teklif edilen kısa çalışma uygulamasının uzatılması TBMM'de kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 23:14:00 -
Kısa çalışma uygulaması ile ilgili önemli karar

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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