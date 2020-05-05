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Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler bugün yapılıyor

Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:46:14 -
Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler bugün yapılıyor

Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek.


Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler başlıyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nde nisan ayı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılması bekleniyor.


Kısa çalışma ödeneği şartları


Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.


3,2 milyon çalışan için başvuruldu


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu.

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