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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi | Kısa çalışma ödeneği son durum
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi | Kısa çalışma ödeneği son durum

Kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete | Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi nedir?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 08:48:00 -
Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi | Kısa çalışma ödeneği son durum

Kısa çalışma ödeneği başvuru tarihleri | Koronavirüs salgınının ekonomik boyutlarını en aza indirmek için kısa çalışma ödeneği başvuru tarihleriyle ilgili yeni bir karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi nedir?

Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi | Kısa çalışma ödeneği son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi.

Yayınlanan karar doğrultusunda kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

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